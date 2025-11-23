Директор крымского сафари-парка Зубков вернулся к работе после нападения льва

Как ранее пояснял сам Зубков, инцидент произошёл из-за его приближения к хищнику во время приёма пищи животным. Резкий звук захлопывающейся двери спровоцировал нападение 250-килограммового льва, который вцепился в шею мужчины. После проведения серии операционных вмешательств директор сафари-парка был выписан из медицинского учреждения и смог вернуться в Крым.