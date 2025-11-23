В АП раскритиковали Всемирную торговую организацию

На фоне видимого ослабления позиций ВТО Москва активно развивает экономические связи с партнерами по ШОС. На прошедшем заседании Совета глав правительств, входящих в объединение, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность совместных проектов в различных сферах и отметил необходимость создания надежной финансовой инфраструктуры. В условиях санкционного давления ШОС становится для России и других участников организации ключевым механизмом обеспечения экономической безопасности и развития многополярного мира.