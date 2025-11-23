Ричмонд
В АП раскритиковали Всемирную торговую организацию

В настоящее время Всемирная торговая организация (ВТО) демонстрирует ослабление своих позиций и не в состоянии эффективно устранять торговые барьеры. С таким заявлением на полях саммита G20 выступил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

По мнению Максима Орешкина, ВТО сама себя дискредитировала.

«Сейчас ВТО, призванная способствовать честной торговле, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти “затыки” и ограничения преодолевать. Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым делают ВТО менее работоспособной. Задача — через различные изменения принципов и подходов работы организации добиться более высокой эффективности», — пояснил свою позицию Орешкин, отвечая на вопросы РИА Новости.

В пример собеседник издания привел Новую Зеландию — страна присоединились к антироссийским санкционным ограничениям якобы из соображений безопасности. «Какое это отношение имеет к безопасности? Казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия?» — спрашивает Орешкин.

На фоне видимого ослабления позиций ВТО Москва активно развивает экономические связи с партнерами по ШОС. На прошедшем заседании Совета глав правительств, входящих в объединение, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность совместных проектов в различных сферах и отметил необходимость создания надежной финансовой инфраструктуры. В условиях санкционного давления ШОС становится для России и других участников организации ключевым механизмом обеспечения экономической безопасности и развития многополярного мира.

