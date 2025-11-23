Легковой автомобиль столкнулся с экскаватором в Хабаровском крае

22 ноября в Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскаватора-погрузчика и легкового автомобиля. Авария случилась в Комсомольске около 11:10 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Спецтехника, которая занималась уборкой дороги от снега и наледи, не справилась с управлением из-за скользкого покрытия. Погрузчик выехал на полосу встречного движения, где в это время двигался легковой автомобиль Geely Binyue.
«Водитель легковушки не успел среагировать на появление спецтехники на своей полосе и столкнулся с погрузчиком. В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Водитель легкового автомобиля, 47-летний мужчина, получил травмы, но медицинская помощь не потребовалась, госпитализация не была необходима.