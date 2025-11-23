Ричмонд
Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Беспилотник ВСУ сбит силами противовоздушной обороны Московского региона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

По его словам, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В течение дня 22 ноября ПВО отражала украинские атаки в Белгородской и Курской областях. Были сбиты девять беспилотников самолётного типа.

