Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Беспилотник ВСУ сбит силами противовоздушной обороны Московского региона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
В течение дня 22 ноября ПВО отражала украинские атаки в Белгородской и Курской областях. Были сбиты девять беспилотников самолётного типа.