Российский турист из Приморья пострадал в конфликте с леди-боями*

Турист из Приморского края в возрасте 27 лет получил травмы в результате конфликта на популярной улице в Паттайе.
По предварительной информации, инцидент произошел после того, как молодой человек в нетрезвом состоянии грубо отказался от общения с трансгендерными персонами.
После отказа на россиянина напала группа людей, применив физическую силу. В результате потасовки молодой человек потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение. Местные правоохранители рекомендовали пострадавшему написать заявление о случившемся.
Напомним, что *трансгендерные персоны — экстремисты запрещенные в Российской Федерации.