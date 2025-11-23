Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Российский турист из Приморья пострадал в конфликте с леди-боями*

Инцидент произошёл на известной ночной улице Паттайи после отказа молодого человека от общения.

Источник: Аргументы и факты

Турист из Приморского края в возрасте 27 лет получил травмы в результате конфликта на популярной улице в Паттайе.

По предварительной информации, инцидент произошел после того, как молодой человек в нетрезвом состоянии грубо отказался от общения с трансгендерными персонами.

После отказа на россиянина напала группа людей, применив физическую силу. В результате потасовки молодой человек потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение. Местные правоохранители рекомендовали пострадавшему написать заявление о случившемся.

Напомним, что *трансгендерные персоны — экстремисты запрещенные в Российской Федерации.