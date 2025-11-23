Молодой водитель в Хабаровском крае врезался в электроопору

22 ноября в Комсомольске произошла авария с участием автомобиля Toyota Passo. Вечером, около 22:30, 21-летний водитель, двигаясь по Комсомольскому шоссе, не учел неблагоприятные погодные условия и выбрал небезопасную скорость. На скользком участке дороги он не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и врезался в электроопору. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".