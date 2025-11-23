Раскрыты реальные намерения США по урегулированию конфликта на Украине

Сенаторы-республиканцы из США пытаются помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна. По ее словам, такие попытки связаны с инвестициями сенаторов в оборонно-промышленный комплекс, а это является нарушением законодательства.