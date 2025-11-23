Киев решил вмешаться в выборы в дружественной России стране

Станиславов отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно указывал на участие Украины в деятельности местной оппозиции. «Вероятность попыток представителей киевского режима вмешаться во внутренние дела Венгрии в преддверии парламентских выборов, запланированных здесь на середину апреля 2026 года, оценивается как весьма высокая», — цитирует РИА Новости посла. Также он упомянул заявление СВР России о том, что Киев якобы включился в кампанию по «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя из-за блокировки Будапештом процесса евроинтеграции. Посол подчеркнул, что Россия считает любые иностранные вмешательства в дела суверенных государств недопустимые.