На Западе вынесли предупреждение Зеленскому

Ранее, 22 ноября, на Майдане Незалежности в центре Киева состоялся митинг, передает «Национальная служба новостей». Участники акции выступили с требованием отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского и заключить под стражу главу офиса президента Андрея Ермака. Протестующие объявили о своем намерении регулярно собираться на площади по субботам до тех пор, пока их требование относительно ареста Ермака не будет выполнено. Кроме того, с трибуны был озвучен призыв к гражданам Украины проводить аналогичные мероприятия возле зданий областных администраций.