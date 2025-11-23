На Западе вынесли предупреждение Зеленскому

Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США.
Политический кризис и коррупционный скандал поставили под угрозу позиции президента Украины Владимира Зеленского, сообщает одна из американских газет. По мнению издания, сейчас глава государства столкнулся с одним из самых серьезных вызовов за время своего президентства.
«Коррупционный скандал усилил гнев по поводу того, что правящая элита Украины, возможно, нажила собственные карманы, отправляя солдат на смерть, что усиливает давление на Зеленского, который рискует потерять доверие своей страны», — пишет The Washington Post (WP). Издание ссылается на свои источники.
Эксперты считают, что у президента Украины осталось мало времени для того, чтобы вернуть утраченное доверие. Для этого ему необходимо кардинально пересмотреть свою политику: искоренить коррупцию и вернуть парламенту часть полномочий, которые были урезаны при Зеленском. По мнению аналитиков, ситуация для украинского главы складывается крайне непросто.
Ранее, 22 ноября, на Майдане Незалежности в центре Киева состоялся митинг, передает «Национальная служба новостей». Участники акции выступили с требованием отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского и заключить под стражу главу офиса президента Андрея Ермака. Протестующие объявили о своем намерении регулярно собираться на площади по субботам до тех пор, пока их требование относительно ареста Ермака не будет выполнено. Кроме того, с трибуны был озвучен призыв к гражданам Украины проводить аналогичные мероприятия возле зданий областных администраций.