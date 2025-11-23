Журова прокомментировала арест трехкратного чемпиона мира из России Репилова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала уголовное дело в отношении трехкратного чемпиона мира, саночника Романа Репилова, его обвиняют в мошенничестве и арестовали на месяц.
— Я не знаю, что это было: обогащение или не обогащение, обман или не обман. Идет следствие, и если Репилов задержан, то значит, у правоохранительных органов имеются вопросы к нему как к индивидуальному предпринимателю. Если он нарушил закон, то его заслуги уже не играют никакой роли, — цитирует ее РИА Новости.
Также она подчеркнула, что в этом деле необходимо разобраться правоохранительным органам.
Репилову 29 лет, он завоевал три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль чемпионатов мира. Также спортсмен является шестикратным призером чемпионатов Европы.
22 ноября Центральный районный суд Красноярска арестовал на месяц спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина по обвинению в присвоении около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.