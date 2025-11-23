После поджога баков и стоящих рядом с ними машин в Москве возбудили дело

В ночь на 22 ноября в Москве произошел поджог, в результате которого сгорели семь машин и два мотоцикла, сообщил Telegram-канал 112. Инцидент произошел во дворе дома на Донецкой улице, когда неизвестный поджег помойку и огонь перекинулся на транспорт. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.