После поджога баков и стоящих рядом с ними машин в Москве возбудили дело

В Москве возбудили уголовное дело по факту поджога мусорных контейнеров и припаркованных рядом машин. Об этом сообщила в субботу, 22 ноября, пресс-служба столичного ГУ МВД России.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сказано га сайте ведомства.
Полиция ранее задержала подозреваемого в поджоге — 37-летнего уроженца Владимирской области. Он полностью признал свою вину.
В ночь на 22 ноября в Москве произошел поджог, в результате которого сгорели семь машин и два мотоцикла, сообщил Telegram-канал 112. Инцидент произошел во дворе дома на Донецкой улице, когда неизвестный поджег помойку и огонь перекинулся на транспорт. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.