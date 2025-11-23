Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После поджога баков и стоящих рядом с ними машин в Москве возбудили дело

В Москве возбудили уголовное дело по факту поджога мусорных контейнеров и припаркованных рядом машин. Об этом сообщила в субботу, 22 ноября, пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В Москве возбудили уголовное дело по факту поджога мусорных контейнеров и припаркованных рядом машин. Об этом сообщила в субботу, 22 ноября, пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сказано га сайте ведомства.

Полиция ранее задержала подозреваемого в поджоге — 37-летнего уроженца Владимирской области. Он полностью признал свою вину.

В ночь на 22 ноября в Москве произошел поджог, в результате которого сгорели семь машин и два мотоцикла, сообщил Telegram-канал 112. Инцидент произошел во дворе дома на Донецкой улице, когда неизвестный поджег помойку и огонь перекинулся на транспорт. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.