США начали открещиваться от своего мирного плана по Украине

Во время встречи госсекретаря США Марко Рубио с сенаторами, в ходе которых возникла дискуссия о мирном плане из 28 пунктов, сенаторы заявили, что Рубио якобы пытался дистанцировать США от этого плана на условиях, выгодных для России. Об этом сообщили иностранные журналисты. При этом Россия готова к мирным переговорам, однако Кремлю официально детали документа еще не предоставили.