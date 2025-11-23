Водитель легковушки влетел в самую людную станцию метро Новосибирска и сбежал

«Водитель автомобиля Toyota Corolla врезался в входные двери и пробил их, пролетев вниз по лестнице. К счастью, в данной ситуации пострадавших нет, что удивительно, учитывая, что “Золотая Нива” — одна из самых людных станций метро», — сказано в заявлении.