Водитель легковушки влетел в самую людную станцию метро Новосибирска и сбежал

«Водитель автомобиля Toyota Corolla врезался в входные двери и пробил их, пролетев вниз по лестнице. К счастью, в данной ситуации пострадавших нет, что удивительно, учитывая, что “Золотая Нива” — одна из самых людных станций метро», — сказано в заявлении.
Как добавили в службе, после инцидента водитель легковушки скрылся с места происшествия. Прибывшие на место спасатели демонтировали повреждённые конструкции двери. Их помощь в извлечении транспортного средства из метро не потребовалась.
Ранее водитель автомобиля Hyundai сбил подростка в подмосковных Озёрах и скрылся с места происшествия. Авария случилась у одного из домов на улице Ленина. По предварительным данным, несовершеннолетний пешеход сразу погиб от полученных травм.