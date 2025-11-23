Ричмонд
Водитель легковушки влетел в самую людную станцию метро Новосибирска и сбежал

Вечером в субботу, 22 ноября, легковой автомобиль Toyota Corolla врезался во входные двери станции метро «Золотая нива» в Новосибирске. О случившемся информирует муниципальная аварийная служба МАСС.

Источник: Life.ru

«Водитель автомобиля Toyota Corolla врезался в входные двери и пробил их, пролетев вниз по лестнице. К счастью, в данной ситуации пострадавших нет, что удивительно, учитывая, что “Золотая Нива” — одна из самых людных станций метро», — сказано в заявлении.

Как добавили в службе, после инцидента водитель легковушки скрылся с места происшествия. Прибывшие на место спасатели демонтировали повреждённые конструкции двери. Их помощь в извлечении транспортного средства из метро не потребовалась.

Ранее водитель автомобиля Hyundai сбил подростка в подмосковных Озёрах и скрылся с места происшествия. Авария случилась у одного из домов на улице Ленина. По предварительным данным, несовершеннолетний пешеход сразу погиб от полученных травм.