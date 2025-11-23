В конгрессе США указали Зеленскому на единственно верный для него путь

Анна Паулина Луна считает, что согласиться на мирный план Белого дома — единственный вариант для Зеленского решить конфликт.
Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна призвала украинского президента Владимира Зеленского принять мирный план Белого дома по урегулированию конфликта. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети X.
Анна Паулина Луна считает, что мирный план, предложенный президентом Трампом, — единственный способ прекратить конфликт. «Вот путь. Соглашайтесь на сделку, Зеленский», — написала конгрессвумен.
Агентство Axios 21 ноября обнародовало мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. Согласно информации от источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Он отметил, что стороны не обсуждали предметно условия, содержащие в новом мирном плане. Песков напомнил, что Россия открыта для продолжения мирных переговоров.