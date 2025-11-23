Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конгрессе США указали Зеленскому на единственно верный для него путь

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна призвала украинского президента Владимира Зеленского принять мирный план Белого дома по урегулированию конфликта. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети X.

Анна Паулина Луна считает, что согласиться на мирный план Белого дома — единственный вариант для Зеленского решить конфликт.

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна призвала украинского президента Владимира Зеленского принять мирный план Белого дома по урегулированию конфликта. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети X.

Анна Паулина Луна считает, что мирный план, предложенный президентом Трампом, — единственный способ прекратить конфликт. «Вот путь. Соглашайтесь на сделку, Зеленский», — написала конгрессвумен.

Агентство Axios 21 ноября обнародовало мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. Согласно информации от источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Он отметил, что стороны не обсуждали предметно условия, содержащие в новом мирном плане. Песков напомнил, что Россия открыта для продолжения мирных переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше