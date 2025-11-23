В конгрессе США указали Зеленскому на единственно верный для него путь

Агентство Axios 21 ноября обнародовало мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. Согласно информации от источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Москва остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже. Он отметил, что стороны не обсуждали предметно условия, содержащие в новом мирном плане. Песков напомнил, что Россия открыта для продолжения мирных переговоров.