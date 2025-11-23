В России зафиксировали новый максимум террористических преступлений в 2025 году

За девять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 4 467 преступлений террористического характера. Это значение стало новым максимумом. За тот же период прошлого года таких преступлений совершили в два раза меньше. Об этом свидетельствуют материалы МВД, пишет ТАСС.
Утверждается, что за январь-сентябрь 2024 года зафиксировали 2,6 тысячи террористических преступлений. Годом ранее их было еще меньше — 1713.
«В январе-сентябре 2025 года зарегистрировано 4 467 преступлений террористического характера», — сказано в материалах.
Одна из попыток организации теракта пресечена несколько дней назад в Краснодаре. Украинец планировал подорвать железнодорожные пути. Он проживал на территории Краснодарского края. Мужчину завербовали сотрудники службы безопасности Украины.