Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России зафиксировали новый максимум террористических преступлений в 2025 году

В РФ зафиксировали более 4,4 тысячи террористических преступлений за год.

Источник: Комсомольская правда

За девять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 4 467 преступлений террористического характера. Это значение стало новым максимумом. За тот же период прошлого года таких преступлений совершили в два раза меньше. Об этом свидетельствуют материалы МВД, пишет ТАСС.

Утверждается, что за январь-сентябрь 2024 года зафиксировали 2,6 тысячи террористических преступлений. Годом ранее их было еще меньше — 1713.

«В январе-сентябре 2025 года зарегистрировано 4 467 преступлений террористического характера», — сказано в материалах.

Одна из попыток организации теракта пресечена несколько дней назад в Краснодаре. Украинец планировал подорвать железнодорожные пути. Он проживал на территории Краснодарского края. Мужчину завербовали сотрудники службы безопасности Украины.