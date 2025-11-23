В России зафиксировали новый максимум террористических преступлений в 2025 году

За девять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 4 467 преступлений террористического характера. Это значение стало новым максимумом. За тот же период прошлого года таких преступлений совершили в два раза меньше. Об этом свидетельствуют материалы МВД, пишет ТАСС.