В МВД рассказали о террористической обстановке в России

В России зарегистрирован новый максимум террористических преступлений.
В России зафиксирован новый максимум террористических преступлений за девять месяцев 2025 года. Число таких преступлений превысило 4 467, следует из данных МВД.
«За девять месяцев количество зарегистрированных таких преступлений составило 4 467», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Это число преступлений стало рекордным.
В августе стало известно, что с начала 2025 года силовые органы пресекли 172 теракта на территории России. В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что среди предотвращенных покушений 18 совершено мигрантами.