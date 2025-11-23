Ричмонд
Полиция задержала курьера мошенников за обман пенсионерки на 1,1 млн руб. в ВАО

Полицейские района Восточное Измайлово задержали соучастника телефонных мошенников, обманом получивших от пенсионерки более 1 млн руб., об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Восточному административному округу Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что на телефон 85-летней жительнице столицы поступили звонки от неизвестных, которые представились работниками государственных структур. Под предлогом обеспечения безопасности ее сбережений звонившие убедили москвичку передать им деньги. Введенная в заблуждение пенсионерка собрала имевшиеся средства в размере около 1,1 млн руб. и передала их курьеру. Когда гражданка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Восточному Измайлово задержали одного из подозреваемых в Столешниковом пер. Им оказался 18-летний житель Московской области. Было установлено, что за вознаграждение он забрал у пенсионерки пакет с деньгами и перевел их соучастникам», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время фигурант заключен под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников фигуранта, а также выявление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.