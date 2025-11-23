Shot: Около восьми взрывов прогремело над Анапой и Новороссийском

— Местные жители рассказали, что было слышно в общей сложности около восьми-десяти взрывов, от которых «дрожали окна» в районе Анапы (Витязево) и Новороссийска. По их словам, громкие звуки были слышны со стороны Черного моря. Также взрывы были слышны в районе Славянска-на-Кубани, — сказано в публикации.