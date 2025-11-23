Ричмонд
Shot: Около восьми взрывов прогремело над Анапой и Новороссийском

Около восьми взрывов прозвучало над Анапой и Новороссийском Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам.

— Местные жители рассказали, что было слышно в общей сложности около восьми-десяти взрывов, от которых «дрожали окна» в районе Анапы (Витязево) и Новороссийска. По их словам, громкие звуки были слышны со стороны Черного моря. Также взрывы были слышны в районе Славянска-на-Кубани, — сказано в публикации.

По предварительной информации, средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ на подлете. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Введены ограничения в четырех аэропортах: Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле.

22 ноября в Рыльске Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадавших в результате инцидента, по предварительной информации, нет.

