Дзюба высказался о положении окруженных в Димитрове солдат ВСУ

На кадрах, предоставленных ведомством, видны пленные военнослужащие ВСУ — Иван Дзюба, Иван Костецкий и Сергей Костецкий. Иван Дзюба рассказал, что его подразделение держало порядка семи позиций, однако все они были разбиты российскими бойцами. «Задача [была] сидеть и слушать. Старшего группы не было [с нами]. Тот, кто нас вел, Агат его позывной, завел нас и все, [ушел]», — сообщил Сергей Костецкий. В Минобороны России подчеркнули, что разрозненные группы украинских боевиков на красноармейском направлении СВО изолированы от всех видов обеспечения и продолжают нести потери, в то время как их командиры находятся в глубоком тылу.