Массированные атаки на регионы РФ и ограничения в четырех аэропортах: карта ударов БПЛА на 23 ноября

Необходимо избегать нахождения возле окон, следует переместиться в комнату, окна которой не выходят на морскую сторону, либо в помещение без окон с глухими стенами (например, в коридор, ванную комнату, туалет или кладовую);Если вы находитесь на улице, рекомендуется укрыться в цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе (в том числе на подземной парковке);Категорически не рекомендуется использовать автомобиль в качестве укрытия, а также прятаться у стен многоквартирных домов.