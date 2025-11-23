Пьяный пассажир поезда избил полицейского в Тюменской области

Ранее URA.RU сообщало, что викуловский районный суд (село Викулово, Тюменская область) признал местного жителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. В сентябре мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, сначала обматерил силовика, а затем схватил его за форменную одежду.