Пьяный пассажир поезда избил полицейского в Тюменской области

На станции Голышманово в Тюменской области пьяный пассажир поезда «Чита-Москва» избил сотрудника полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в telegram-канале.
«В Тюмени в отношении мужчины, применившего насилие к сотруднику полиции в вагоне пассажирского поезда, возбуждено уголовное дело. Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — пишет пресс-служба.
Инцидент произошел в октябре 2025 года. По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в вагоне поезда. Когда на станции Голышманово к нему обратился уполномоченный участковый, мужчина отказался выполнять законные требования и ударил сотрудника полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что викуловский районный суд (село Викулово, Тюменская область) признал местного жителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. В сентябре мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, сначала обматерил силовика, а затем схватил его за форменную одежду.