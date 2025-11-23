В Слюдянском районе три человека пострадали в ДТП с фурой

Страшная авария произошла 22 ноября на трассе «Байкал» в Слюдянском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, иномарка «Nissan Qashqai» наехала на ограждение и выехала на встречку, как раз под колеса грузовика «Scania R440».
— В результате происшествия водитель и двое пассажиров кроссовера были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал, — поделились инспекторы.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зимний период. Скользкое дорожное покрытие значительно увеличивает тормозной путь и ухудшает управляемость транспортными средствами, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.