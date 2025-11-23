В Слюдянском районе три человека пострадали в ДТП с фурой

Страшная авария произошла 22 ноября на трассе «Байкал» в Слюдянском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, иномарка «Nissan Qashqai» наехала на ограждение и выехала на встречку, как раз под колеса грузовика «Scania R440».