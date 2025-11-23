Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слюдянском районе три человека пострадали в ДТП с фурой

Пострадавшие находятся в больнице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшная авария произошла 22 ноября на трассе «Байкал» в Слюдянском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, иномарка «Nissan Qashqai» наехала на ограждение и выехала на встречку, как раз под колеса грузовика «Scania R440».

— В результате происшествия водитель и двое пассажиров кроссовера были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал, — поделились инспекторы.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зимний период. Скользкое дорожное покрытие значительно увеличивает тормозной путь и ухудшает управляемость транспортными средствами, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.