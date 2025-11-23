«Мы в двух метрах»: представитель Трампа сделал заявление по завершению конфликта на Украине

«Мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там», — сказал Келлог в интервью Fox News. Он отметил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от территорий в пользу гарантий безопасности. Представитель Белого дома допустил, что Зеленский может приехать в США для обсуждения плана Трампа по украинскому урегулированию.