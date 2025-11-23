Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала

Жительница села Яцковка в Краснолиманском районе ДНР сумела вывести из горящего подвала 14 человек, которые укрывались там от обстрелов. Об этом РИА Новости рассказала беженка Анна Щербак, которая сама оказалась среди спасённых.
По её словам, местные жители провели в этом подземном убежище почти три месяца. Когда начался пожар и помещение быстро наполнилось густым дымом, одна из соседок сумела пробиться к выходу, предотвратить дальнейшее распространение огня и помочь всем выбраться наружу.
Щербак добавила, что люди пытались дышать через влажную детскую одежду, чтобы хоть как-то защититься от удушья. Благодаря оперативным действиям соседки трагедии удалось избежать.
Ранее в Кежемском районе Красноярской области шестилетний мальчик спас свою семью из горящего дома.