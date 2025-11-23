Жительница ДНР спасла 14 человек из горящего подвала

По её словам, местные жители провели в этом подземном убежище почти три месяца. Когда начался пожар и помещение быстро наполнилось густым дымом, одна из соседок сумела пробиться к выходу, предотвратить дальнейшее распространение огня и помочь всем выбраться наружу.