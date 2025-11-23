В Новосибирске машина въехала в станцию метро

В Новосибирске легковой автомобиль въехал в входную группу станции метро «Золотая Нива», пробив двери и скатившись по лестнице внутрь. Муниципальная аварийная служба сообщила, что, несмотря на серьёзность происшествия, никто не пострадал.
По данным экстренных служб, за рулём находился водитель автомобиля Toyota Corolla, который потерял контроль и протаранил вход метро. Особо подчёркивается, что инцидент произошёл на одной из наиболее загруженных станций, что делает отсутствие пострадавших неожиданным.
После аварии водитель покинул место ДТП. На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают подробности случившегося.
Ранее в Краснодаре в аварии с участием трёх автомобилей, произошедшей на Ростовском шоссе, погибли три человека.