В Красноярске 46-летняя женщина травмировалась на Столбах

«Сейчас в скальном районе “Красноярских Столбов” установился сильный гололед из-за понижения температуры. В связи с этим, спасатели в очередной раз напоминают всем посетителям парка о необходимости соблюдать осторожность, одеваться по погоде, отказаться от покорения вершин без специальной экипировки», — предупредили спасатели.