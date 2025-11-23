В Красноярске 46-летняя женщина травмировалась на Столбах

В Красноярске на Столбах спасли женщину, получившую травму ноги. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».
Вечером 22 ноября 46-летняя женщина в районе центрального входа в нацпарк «Красноярские Столбы» получила травму ноги. Ей на помощь пришли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, оказав первую помощь и довезя до улицы Свердловской.
«Сейчас в скальном районе “Красноярских Столбов” установился сильный гололед из-за понижения температуры. В связи с этим, спасатели в очередной раз напоминают всем посетителям парка о необходимости соблюдать осторожность, одеваться по погоде, отказаться от покорения вершин без специальной экипировки», — предупредили спасатели.
Это уже восьмой случай, когда туристы получают травмы на Столбах в ноябре.
