Исчезли в треугольнике: последние новости и новая загадка поиска Усольцевых

Бесследно пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы были далеко не первыми затерявшимися в лесах путниками. Aif.ru выяснил, что до семьи, история которой даже спустя два месяца поисков продолжает волновать жителей страны, пропадали и другие люди. Их следов так и не нашли.
Кто пропал бесследно, почему местные видят в этом плохие знаки и кому все же удалось выжить и выйти к людям из тайги спустя 20 дней — читайте в материале aif.ru.
«Усольцевский треугольник».
В Красноярском крае за несколько лет до Усольцевых бесследно пропали несколько человек. Местные жители даже окрестили регион частых пропаж — «усольцевским треугольником». Пока никаких следов семьи не найдено, в этой истории продолжают видеть все больше таинственных знаков.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С ними была собака — корги Лада.
Спустя почти два месяца с начала поисков семья так и не была найдена. Однако история Усольцевых перекликается с пропажей еще одного местного жителя — 66-летнего Виктора Виноградова.
Житель поселка Подгорный вместе со своей собакой Тором отправился в лес в начале октября 2018 года. Были развернуты масштабные поиски, которые день за днем не приносили результата. Надежда на спасение пенсионера таяла, однако на 21-й день он неожиданно вышел к людям.
Похудевший после трех недель скитаний Виктор рассказал, что в лесу резко потемнело, он знал местность, но в какой-то момент перестал ориентироваться. У мужчины с собой не было ни воды, ни еды, только спички.
Виноградов какое-то время шел вдоль реки, чтобы согреваться по ночам, строил шалаши из веток. Питался в основном рябиной, кедровыми орешками, сосновой смолой. В один из дней они с псом набрели на охотничью избушку, где нашли масло, спички и керосин. Находка помогла развести костер и согреться.
Чтобы прокормить собаку, Виктор ловил мышей и жарил. На 21-й день своих скитаний мужчина услышал сигнал автомобиля — это оказался трактор. Так он вышел к людям.
Местные жители заметили в этом странный знак. Родной поселок Виноградова — Подгорный — находится всего в 11 км от Сосновоборска, где жили Усольцевы. У семьи также была земля в поселке Тартат. Расстояние между тремя этими населенными пунктами образует ровный треугольник.
Могла ли собака вывести Усольцевых из леса?
Виноградов во время 20-дневного выживания в тайге вынужден был искать пропитание не только для себя, но и для своей собаки. Что стало с корги Усольцевых — до сих пор не известно. Собака пропала вместе с ними.
Отшельник Оджан Наумкин, который 20 лет прожил в алтайском лесу, сказал aif.ru смогла бы корги Усольцевых вывести семью из леса.
«Собака точно не сможет ничем помочь в лесу. Вряд ли она поймает какую-то еду для людей, а вот ей самой, бедной, питаться чем-то надо, и придется решать вопрос с питанием не только для себя, но и для собаки! Поэтому идти в лес гулять с собакой — это нормально, а выживать — намного труднее», — отметил он.
Мужчина и женщина пропали в тайге, где Усольцевы.
Но не всем повезло выбраться из красноярского леса, как Виктору Виноградову. Еще минимум два человека пропали там бесследно.
За шесть лет до пропажи семьи Усольцевых в лесу в Партизанском районе заблудился 67-летний Владимир Шатыгин. 28 августа 2019 года мужчина пошел в лес недалеко от поселка Мина собирать грибы и ягоды.
Владимир пошел с друзьями, но товарищи разошлись в разные стороны. Спустя некоторое время пошел дождь, тайгу заволокло — местность погрузилась во мрак. Мужчину начали искать сразу, спустя 2,5 месяцев никаких следов не было обнаружено.
Шатыгин был опытным таежником, занимался спортивным ориентированием, но, к сожалению, эти навыки ему не помогли.
Примечательно, что мужчина несколько раз выходил к людям. Спустя две недели его встречали охотники и жители ближайших деревень, однако каждый раз он отказывался от помощи. Спустя месяц он навсегда перестал выходить к людям.
Еще одна женщина — 62-летняя Галина Буглова — пропала в июле 2020 года.
Женщина, по словам ее невестки Марии, ушла в лес за ягодами из поселка Мотыгино Красноярского края и пропала.
«Свекровь ушла в лес за ягодой и пропала бесследно. Были организованы масштабные поиски. Не дождались только поисковых собак. Целый месяц изо дня в день много людей искали. Но, увы, поиски не увенчались успехом. Как сквозь землю провалилась. Никаких признаков, что она в лесу вообще была. Уже шестой год пошёл», — рассказала женщина.
Тайга — красивое и манящее место, которое, однако, таит в себе много опасностей. Бесследно пропавшие там люди уже вряд ли найдутся живыми, но с пропажи Усольцевых прошло еще не так много времени — родные продолжают верить в лучшее.