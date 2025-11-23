Ричмонд
Собянин: Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский БПЛА, который летел на столицу. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, — написал он в своем в блоге в MAX.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.

В эту ночь был уничтожен один беспилотник, который летел на Москву, сообщил ранее Сергей Собянин.

22 ноября в Рыльске Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Пострадавших в результате инцидента, по предварительной информации, нет.

Утром 21 ноября в результате атаки беспилотников ВСУ на Чертковский район Ростовской области была повреждена линия электропередачи, из-за чего более 200 домов оказались обесточены. Возникший на месте пожар спасатели оперативно потушили на площади четырех квадратных метров.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
