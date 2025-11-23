Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего на Москву беспилотника

Как градоначальник написал в телеграм-канале, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил около 3:30 утра. О каких-либо повреждениях или пострадавших не указывалось.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго летевшего в сторону столицы беспилотника.
