Автоэксперт Кадаков объяснил арест автомобиля артиста Харатьяна

«От подобной ситуации человеку человеку очень сложно себя обезопасить. За автомобилем покупатель приходит в какую-то компанию, в автосалон. Если речь идет об официальном автосалоне, как правило, никто из покупателей не занимается выяснением благонадежности компании, да и сделать это практически невозможно, если вы не специалист. Мало кто будет выяснять движение денежных средств на счетах, предъявлялись ли к этой компании в последнее время какие-то претензии, находится ли она в судебных исках с кем-нибудь. Если вы посмотрели по открытым источникам информации, что все нормально, решили приобрести автомобиль через эту компанию, нет гарантий, что спустя некоторое время не поступят судебные претензии, иски. Поэтому четкого алгоритма, как обезопасить себя от подобных рисков, сейчас нет», — объяснил Кадаков.