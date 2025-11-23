Автоэксперт Кадаков объяснил арест автомобиля артиста Харатьяна

Ситуацию с арестом автомобиля, приобретенного российским актером Дмитрием Харатьяном, оценил в разговоре с aif.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Информация о том, что из-за спора между продавцами актер Дмитрий Харатьян не может зарегистрировать новый автомобиль, появилась в июне 2024 года. Машину китайского производства знаменитость приобрел в автосалоне на Новорижском шоссе. Позже стало известно, что компания-экспортер внесла поставщика авто в нотариальный залог и поставила запрет на регистрационные действия. До решения спора между продавцами Харатьян и еще 116 покупателей не смогли зарегистрировать машины и пользоваться ими. В таком же положении оказались еще 116 человек, которые приобрели автомобиль у поставщика.
«От подобной ситуации человеку человеку очень сложно себя обезопасить. За автомобилем покупатель приходит в какую-то компанию, в автосалон. Если речь идет об официальном автосалоне, как правило, никто из покупателей не занимается выяснением благонадежности компании, да и сделать это практически невозможно, если вы не специалист. Мало кто будет выяснять движение денежных средств на счетах, предъявлялись ли к этой компании в последнее время какие-то претензии, находится ли она в судебных исках с кем-нибудь. Если вы посмотрели по открытым источникам информации, что все нормально, решили приобрести автомобиль через эту компанию, нет гарантий, что спустя некоторое время не поступят судебные претензии, иски. Поэтому четкого алгоритма, как обезопасить себя от подобных рисков, сейчас нет», — объяснил Кадаков.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Харатьян обратился в суд с иском к компании «НЕО Карс Бел», которая продала ему находящийся в залоге премиальный китайский автомобиль.