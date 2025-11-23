В Красноярском крае из-за короткого замыкания вспыхнул жилой дом

22 ноября в селе Отрок Идринского района произошел пожар — огонь повредил дом на общей площади 36 квадратных метров. Как рассказали в МЧС Красноярского края, на тушение привлекались девять человек и три единицы техники.
В результате сгорела веранда, а также пострадал мужчина — его госпитализировали. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
— За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали три раза, — добавили в ведомстве.
Происшествий на акваториях региона специалисты не зафиксировали.