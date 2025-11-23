Ричмонд
В Красноярском крае из-за короткого замыкания вспыхнул жилой дом

В селе Отрок Идринского района из-за короткого замыкания электропроводки сгорела веранда.

Источник: Комсомольская правда

22 ноября в селе Отрок Идринского района произошел пожар — огонь повредил дом на общей площади 36 квадратных метров. Как рассказали в МЧС Красноярского края, на тушение привлекались девять человек и три единицы техники.

В результате сгорела веранда, а также пострадал мужчина — его госпитализировали. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

— За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали три раза, — добавили в ведомстве.

Происшествий на акваториях региона специалисты не зафиксировали.