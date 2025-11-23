Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Вьетнаме рассказали о гибели почти сотни человек

Из-за масштабного наводнения, произошедшего в центре Вьетнама, погибли 90 человек, 12 — пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий.

Во Вьетнаме произошло крупное наводнение.

Из-за масштабного наводнения, произошедшего в центре Вьетнама, погибли 90 человек, 12 — пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий.

«90 человек погибли, 12 пропали без вести из-за наводнения в центре Вьетнама», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на информацию ведомства.

Ранее во Вьетнаме российские туристы более суток ждали оказания помощи. Они оказались в затруднительном положении на мосту из-за масштабного наводнения, передает RT. Экскурсионный автобус, в котором находится около 20 граждан России, застрял в пробке на переправе — дальнейший путь оказался разрушен из-за размытой трассы.