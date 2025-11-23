Представитель Трампа раскритиковал Киев за отказ признавать потерю территорий

Келлог сделал такое заявление, комментируя слова представителя Киева в ООН.
Представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал «позерством» слова представителя Киева в ООН о том, что Украина, в частности, не признает потерю территорий. Такое заявление он сделал в интервью.
Келлог в интервью Fox News охарактеризовал как позерство заявления представителя Киева в ООН о том, что Украина отказывается признавать потерю своих территорий и не согласится на ограничение численности вооруженных сил.
Ранее Кит Келлог заявлял, что США близки к урегулированию конфликта на Украине и Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. Также спецпредставитель упоминал о возможности проведения президентских выборов на Украине в рамках мирного плана Трампа. При этом Москва, по словам пресс-секретаря российского лидера, остается открытой для продолжения мирных переговоров.