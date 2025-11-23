Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель Трампа раскритиковал Киев за отказ признавать потерю территорий

Представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал «позерством» слова представителя Киева в ООН о том, что Украина, в частности, не признает потерю территорий. Такое заявление он сделал в интервью.

Келлог сделал такое заявление, комментируя слова представителя Киева в ООН.

Представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал «позерством» слова представителя Киева в ООН о том, что Украина, в частности, не признает потерю территорий. Такое заявление он сделал в интервью.

Келлог в интервью Fox News охарактеризовал как позерство заявления представителя Киева в ООН о том, что Украина отказывается признавать потерю своих территорий и не согласится на ограничение численности вооруженных сил.

Ранее Кит Келлог заявлял, что США близки к урегулированию конфликта на Украине и Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. Также спецпредставитель упоминал о возможности проведения президентских выборов на Украине в рамках мирного плана Трампа. При этом Москва, по словам пресс-секретаря российского лидера, остается открытой для продолжения мирных переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше