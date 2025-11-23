Ричмонд
Вооруженный ножом мужчина, нападавший на прохожих, задержан во Владивостоке

Полиция оперативно отреагировала на тревожные сообщения в соцсетях — злоумышленник признался в содеянном.

Источник: PrimaMedia.ru

Вооруженного мужчину, терроризировавшего прохожих в районе улицы Уборевича, задержали во Владивостоке. Как стало известно, 46-летний местный житель угрожал прохожим ножом, что вызвало панику среди жителей города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Поводом для оперативного реагирования полиции стали многочисленные сообщения в социальных сетях, где очевидцы публиковали тревожные посты о человеке с холодным оружием. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульно-постовой службы.

«В результате быстрых и скоординированных действий сотрудников ППСП опасный мужчина был задержан. При нем был обнаружен нож, который изъят и направлен на экспертизу. Задержанный полностью признал свою вину», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» с отягчающими обстоятельствами. Следствие устанавливает все детали произошедшего и мотивы злоумышленника.

Напомним, трое мужчин задержаны в Михайловском районе Приморья по подозрению в вымогательстве и вооружённом разбое. По версии следствия, 11 сентября фигуранты, находясь возле дома на улице Октябрьской в селе Ленинское Михайловского округа, угрожая ножом местному жителю, потребовали передать им денежные средства и иное имущество. Кроме того, 5 октября подозреваемые незаконно проникли на территорию дачи, принадлежащей семье потерпевшего по улице Комсомольской в селе Ленинское, где, угрожая ножом, напали на несовершеннолетнего сына потерпевшего.