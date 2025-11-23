Вооруженный ножом мужчина, нападавший на прохожих, задержан во Владивостоке

Напомним, трое мужчин задержаны в Михайловском районе Приморья по подозрению в вымогательстве и вооружённом разбое. По версии следствия, 11 сентября фигуранты, находясь возле дома на улице Октябрьской в селе Ленинское Михайловского округа, угрожая ножом местному жителю, потребовали передать им денежные средства и иное имущество. Кроме того, 5 октября подозреваемые незаконно проникли на территорию дачи, принадлежащей семье потерпевшего по улице Комсомольской в селе Ленинское, где, угрожая ножом, напали на несовершеннолетнего сына потерпевшего.