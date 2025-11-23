Вооруженный ножом мужчина, нападавший на прохожих, задержан во Владивостоке

Вооруженного мужчину, терроризировавшего прохожих в районе улицы Уборевича, задержали во Владивостоке. Как стало известно, 46-летний местный житель угрожал прохожим ножом, что вызвало панику среди жителей города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Поводом для оперативного реагирования полиции стали многочисленные сообщения в социальных сетях, где очевидцы публиковали тревожные посты о человеке с холодным оружием. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульно-постовой службы.
«В результате быстрых и скоординированных действий сотрудников ППСП опасный мужчина был задержан. При нем был обнаружен нож, который изъят и направлен на экспертизу. Задержанный полностью признал свою вину», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» с отягчающими обстоятельствами. Следствие устанавливает все детали произошедшего и мотивы злоумышленника.
