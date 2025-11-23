Ричмонд
В Ростове присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в покушении на застройщиков

В Ростове оправдали мужчину, который за 80 тысяч и участок хотел расправиться с застройщиками.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который, по версии следствия, в 2016 году планировал заказное убийство.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, обвиняемый испытывал неприязнь к представителям строительного бизнеса. Он нашел человека, который за 30 тысяч рублей согласился приобрести оружие и узнать необходимые сведения о будущих жертвах. А после того, как люди будут убиты, пообещал участок и еще 50 тысяч рублей. Но исполнитель рассказал предпринимателям о готовящемся покушении.

После в дело вмешались правоохранительные органы. Полиция инсценировала похищение и убийство предполагаемых жертв. В качестве доказательства обвиняемому показали фото застройщиков в гриме, имитирующем ранения.

— Однако вердиктом коллегии присяжных заседателей было признано недоказанным, что указанные в обвинении действия имели место, — сказали в пресс-службе судов Ростовской области.

Таким образом Советский районный суд Ростова-на-Дону оправдал обвиняемого, но приговор в законную силу еще не вступил.

