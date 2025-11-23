В Ростове присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в покушении на застройщиков

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, обвиняемый испытывал неприязнь к представителям строительного бизнеса. Он нашел человека, который за 30 тысяч рублей согласился приобрести оружие и узнать необходимые сведения о будущих жертвах. А после того, как люди будут убиты, пообещал участок и еще 50 тысяч рублей. Но исполнитель рассказал предпринимателям о готовящемся покушении.