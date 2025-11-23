«Состояние критическое»: Украина встала на пороге мощного гуманитарного коллапса

По словам депутата, украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, а государство не принимает необходимых решений для исправления ситуации. «Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что сегодня, к примеру, город Умань стоит перед таким вопросом», — сказал Нагорняк в эфире «Новини.LIVE». Он также отметил, что государство уклоняется от политической ответственности за состояние водоканалов и не предпринимает никаких действий для решения проблемы.