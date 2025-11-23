Собянин: силы ПВО уничтожили второй беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации очередного беспилотного аппарата, направлявшегося в сторону столицы. По его словам, угрозу удалось устранить до того, как дрон достиг города.
Обломки сбитого аппарата упали за пределами жилых районов, и на место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Они занимаются проверкой территории и оценкой возможных последствий.
Власти подчёркивают, что ситуация находится под контролем, а все необходимые службы работают в штатном режиме, обеспечивая безопасность жителей столицы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отражается очередная атака украинских сил. По его данным, системы противовоздушной обороны перехватили три беспилотника, которые были уничтожены над морем.