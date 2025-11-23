Уголовное дело курганских сестер Камшиловых: что произошло за год. Видео

В Кургане прошел год с тех пор, как общественность была взбудоражена задержанием и последующим арестом группы местных жителей. Среди них были Марина и Елена Камшиловы — их многие курганские водители считают автоподставщицами. Что произошло за год и в чем обвиняют сестер и их вероятных подельников — в материале URA.RU.