Женщина в Прикамье выдумала дочь и обманула моряка на почти миллион рублей

Полиция в Пермском крае завершила расследование уголовного дела против женщины, которая выдумала дочь и выманила у своего 47-летнего возлюбленного, моряка дальнего плавания, около миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

Уточняется, что женщина получала деньги на содержание и лечение несуществующего ребенка в течение трех лет и тратила их на личные нужды.

— Сотрудники правоохранительных органов установили, что обвиняемая три года систематически выманивала у своего 47-летнего возлюбленного деньги, вводя его в заблуждение, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Мужчина узнал об обмане, когда обратился в суд для установления отцовства. Выяснилось, что свидетельство о рождении дочери женщина скачала из Сети, а ребенка никогда не существовало.

По данным следствия, материальный ущерб составил 835 тысяч рублей. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Суд в Приморье признал виновной жительницу села Хороль, которая в течение девяти месяцев притворялась беременной, чтобы получить деньги от бывшего сожителя, сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Женщина отправляла мужчине скачанные из Сети фото ребенка и демонстрировала накладной живот, что убедило его перевести почти 1,2 миллиона рублей на содержание несуществующего малыша.