Женщина в Прикамье выдумала дочь и обманула моряка на почти миллион рублей

Суд в Приморье признал виновной жительницу села Хороль, которая в течение девяти месяцев притворялась беременной, чтобы получить деньги от бывшего сожителя, сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Женщина отправляла мужчине скачанные из Сети фото ребенка и демонстрировала накладной живот, что убедило его перевести почти 1,2 миллиона рублей на содержание несуществующего малыша.