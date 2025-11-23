Число погибших от наводнения в центре Вьетнама выросло до 90 человек

Число жертв масштабных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в центральных районах Вьетнама, увеличилось до 90. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в Департаменте управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны.
По данным ведомства, сильные осадки, не прекращающиеся на протяжении недели и ставшие причиной крупного паводка и серии оползней, нанесли наибольший ущерб провинциям Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. В этих регионах разрушено и повреждено более 1,1 тыс. жилых домов, школ и административных объектов, затоплено около 200 тыс. строений. Повреждены и подтоплены 24 участка национальных автомагистралей, что привело к серьезным перебоям в автомобильном и железнодорожном сообщении внутри центральной части страны и с другими регионами.
Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб экономике Центрального Вьетнама. Повреждены 80 тыс. га сельскохозяйственных угодий и свыше 100 тыс. га фруктовых плантаций, погибло 3,5 млн голов скота и птицы. По оценкам властей, экономические потери превышают 9,035 трлн донгов (более 341 млн долларов).
Ранее сообщалось, что в центральном Вьетнаме из-за наводнений погибли 55 человек.