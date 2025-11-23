Число погибших от наводнения в центре Вьетнама выросло до 90 человек

По данным ведомства, сильные осадки, не прекращающиеся на протяжении недели и ставшие причиной крупного паводка и серии оползней, нанесли наибольший ущерб провинциям Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. В этих регионах разрушено и повреждено более 1,1 тыс. жилых домов, школ и административных объектов, затоплено около 200 тыс. строений. Повреждены и подтоплены 24 участка национальных автомагистралей, что привело к серьезным перебоям в автомобильном и железнодорожном сообщении внутри центральной части страны и с другими регионами.