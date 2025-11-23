Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько машин столкнулись на 19-м километре МКАД, движение затруднено

Несколько автомобилей столкнулись на 19-м километре МКАД в районе Бакинского бульвара. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Несколько автомобилей столкнулись на 19-м километре МКАД в районе Бакинского бульвара. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1,5 километра, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другая авария произошла 21 ноября, когда иномарка Jaecoo врезалась в грузовик на Филимонковском шоссе в Новой Москве. В результате столкновения скончался пассажир, находившийся в легковушке.

Ранее смертельная авария произошла в подмосковном Сергиевом Посаде. Там водитель на Toyota Camry сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась на месте, а автомобилист скрылся.