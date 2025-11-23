В период с 2014 по 2022 год Минск служил местом проведения переговоров, направленных на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. В сентябре 2014 года в столице Беларуси был подписан первый протокол, целью которого стало разрешение противостояния на юго-востоке Украины. 12 февраля 2015 года был утвержден комплекс мер по реализации минских договоренностей, известный как «Минск-2». Этот документ включал 13 пунктов и предполагал ряд шагов, в том числе прекращение боевых действий в Донбассе, отвод тяжелого вооружения от линии разграничения между силами Киева и ополчением, а также реализацию других инициатив для долгосрочного политического урегулирования ситуации в регионе. Однако власти Киева на постоянной основе допускали нарушения минских соглашений.