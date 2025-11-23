Ричмонд
Ростовский каскадер провалился в яму во время трюка с двумя авто

В Ростове каскадер перепрыгнул авто и ушел под землю.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону экстремал Евгений Чеботарев выполнил очередной опасный трюк. Для этого ему понадобились бочка, машины и яма. Мужчина встал на перевернутый бак, в этот момент на него ехали два легковых автомобиля.

Как только одна из машин оказалась на нужном расстоянии, каскадер перепрыгнул через нее и оказался в выкопанной яме за мгновение до того, как в этом месте проехал второй автомобиль.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что Евгений попал на «Макларене» в ДТП. Авария случилась на проспекте Ворошиловском. В ДТП никто не погиб и не пострадал.

