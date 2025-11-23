Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирка погибла в ДТП с электричкой в Новосибирской области

Авария произошла на железнодорожном переезде в Тогучинском районе, водитель иномарки доставлен в больницу.

Источник: ГАИ Новосибирской области

В Тогучинском районе 22 ноября на нерегулируемом переезде в районе населенного пункта Репьево произошло ДТП. В результате погибла пассажирка иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительной информации, автомобиль Nissan X-Trail выехал на пути перед движущимся электропоездом сообщением Тогучин-Новосибирск.

В результате столкновения пассажирка автомобиля 1965 года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель транспортного средства 1955 года рождения с травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован.

На месте происшествия работали сотрудники следственного комитета и ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

По предварительной версии, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде.