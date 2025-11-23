Пассажирка погибла в ДТП с электричкой в Новосибирской области

В Тогучинском районе 22 ноября на нерегулируемом переезде в районе населенного пункта Репьево произошло ДТП. В результате погибла пассажирка иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
По предварительной информации, автомобиль Nissan X-Trail выехал на пути перед движущимся электропоездом сообщением Тогучин-Новосибирск.
В результате столкновения пассажирка автомобиля 1965 года рождения скончалась на месте происшествия. Водитель транспортного средства 1955 года рождения с травмами различной степени тяжести был экстренно госпитализирован.
На месте происшествия работали сотрудники следственного комитета и ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
По предварительной версии, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде.