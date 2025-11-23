Временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский

21 ноября СМИ сообщили, что в аэропорту Внуково якобы вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако представитель Росавиации тогда отметил, что федеральное агентство не объявляло о каких-либо ограничениях в воздушной гавани.