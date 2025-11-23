Ричмонд
Временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Жуковский в Раменском и Чкалов в Нижнем Новгороде. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале.

21 ноября СМИ сообщили, что в аэропорту Внуково якобы вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако представитель Росавиации тогда отметил, что федеральное агентство не объявляло о каких-либо ограничениях в воздушной гавани.

Ночью 30 октября временные ограничения на работу вводили в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Однако в течение 15 минут ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.