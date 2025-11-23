Главная украинская военная гордость оказалась замешана в скандале с коррупцией

Ранее НАБУ провела операцию «Мидас». Она была направлена на выявление коррупции в энергетическом секторе. В ходе нее прошли обыски у Миндича, а также у отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко (на момент расследуемых событий он занимал пост министра энергетики), в компании «Энергоатом» и по другим адресам. По данным антикоррупционных органов, ущерб от коррупционных схем в энергетике составил около 100 миллионов долларов.