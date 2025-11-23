С покупателей машин Блиновской хотят взыскать миллионы рублей

С такими заявлениями, как утверждает издание, представитель Блиновской обратилась в суд.
Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина обратилась в суд Москвы с требованием признать недействительными сделки по продаже автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7 и взыскать с покупателей почти 8 миллионов рублей. Это следует из материалов суда, сообщили журналисты.
По мнению Ознобихиной, Jeep Wrangler был приобретен за счет средств Блиновской и оформлен на ее мужа Алексея Блиновского, который затем продал машину. «Управляющий требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с покупателя 4 миллионов рублей в конкурсную массу Блиновской», — пишет РИА Новости. В отношении Audi Q7, как пишет издание, Ознобихина требует признать недействительной сделку от 16 октября 2022 года и вернуть в конкурсную массу Блиновской 3 950 000 рублей — такую сумму составляет действительная стоимость автомобиля на дату продажи.
Сделка по продаже Audi Q7 была заключена между ООО «Норма Авто» и Бражником А. А. Эти заявления к рассмотрению пока не приняты. Суд сейчас рассматривает заявление Ознобихиной, в котором она просит признать незаконной продажу Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею ранее за 600 тысяч рублей якобы, как пишет СМИ, ради госномера с цифрами «001».
В апреле 2023 года Блиновская была задержана по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации финансов. В 2024 году она оплатила долги на 140 миллионов и подала заявление о банкротстве. В ноябре суд признал ее банкротом, начав процедуру реализации имущества. Однако в 2025 году у блогера нашли новый долг в размере 269 миллионов рублей. Суд вынес Елене Блиновской приговор 3 марта. По итогам заседания судья принял решение о пяти годах лишения свободы и штрафе 587 миллионов рублей. Подробнее о ходе дела Блиновской — в материале URA.RU.