С покупателей машин Блиновской хотят взыскать миллионы рублей

В апреле 2023 года Блиновская была задержана по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации финансов. В 2024 году она оплатила долги на 140 миллионов и подала заявление о банкротстве. В ноябре суд признал ее банкротом, начав процедуру реализации имущества. Однако в 2025 году у блогера нашли новый долг в размере 269 миллионов рублей. Суд вынес Елене Блиновской приговор 3 марта. По итогам заседания судья принял решение о пяти годах лишения свободы и штрафе 587 миллионов рублей. Подробнее о ходе дела Блиновской — в материале URA.RU.