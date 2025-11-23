В Дивногорске лжесоцработник ограбил пенсионерку с инвалидностью

В Дивногорске грабитель прикинулся работником социальной службы и проник в квартиру пенсионерки.
В начале октября в местную дежурную часть полиции обратился 57-летний житель Дивногорска с заявлением о том, что неизвестный мужчина ограбил его престарелую мать, которая имеет инвалидность и с трудом передвигается по дому.
Полицейские выяснили, что злоумышленник зашел в квартиру к 85-летней пенсионерке под видом работника социальной службы. Сначала мужчина померил бабушке давление, расспросил о самочувствии, вызвался сходить до аптеки, чтобы купить лекарства, но услышав, что денег у женщины нет, резко поменял тон общения. Он с силой дернул потерпевшую за руку, от чего она упала на диван, а сам начал осматривать квартиру в поисках ценного имущества. Увидев на столе телевизор, схватил его и убежал.
При проведении оперативных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность грабителя и задержали его. Им оказался 49-летний местный житель. Выяснилось, что похищенный телевизор злоумышленник сдал в комиссионный магазин, выручив за него 3 тысячи рублей. Следователи изъяли имущество и вернули его законным владельцам.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за это преступление — 7 лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.