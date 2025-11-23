В Дивногорске лжесоцработник ограбил пенсионерку с инвалидностью

Полицейские выяснили, что злоумышленник зашел в квартиру к 85-летней пенсионерке под видом работника социальной службы. Сначала мужчина померил бабушке давление, расспросил о самочувствии, вызвался сходить до аптеки, чтобы купить лекарства, но услышав, что денег у женщины нет, резко поменял тон общения. Он с силой дернул потерпевшую за руку, от чего она упала на диван, а сам начал осматривать квартиру в поисках ценного имущества. Увидев на столе телевизор, схватил его и убежал.