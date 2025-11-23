Ричмонд
В Ростовской области за сутки произошло семь пожаров

В Ростовской области спасатели в минувшие сутки выезжали на 14 происшествий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прошедшие сутки выдались для специалистов экстренной службы довольно напряженными. Так, в субботу, 22 ноября, сотрудники МЧС ликвидировали семь техногенных пожаров, в одном из которых спасли человека.

Также специалисты устраняли последствия семи аварий.

— К работе привлекались 80 человек личного состава, были задействованы 20 спецмашин, — сказали в ведомстве.

