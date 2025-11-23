В Ростовской области за сутки произошло семь пожаров

В Ростовской области прошедшие сутки выдались для специалистов экстренной службы довольно напряженными. Так, в субботу, 22 ноября, сотрудники МЧС ликвидировали семь техногенных пожаров, в одном из которых спасли человека.
Также специалисты устраняли последствия семи аварий.
— К работе привлекались 80 человек личного состава, были задействованы 20 спецмашин, — сказали в ведомстве.
