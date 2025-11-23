Почти сотня погибших, тысячи эвакуированных: как Вьетнам переживает «историческое» наводнение. Видео

В провинции Кханьхоа наводнение привело к трагическим последствиям: погибли семь человек, один человек числится пропавшим без вести, 19 человек получили ранения. Кроме того, затоплено более семи тысяч гектаров рисовых полей. За период с 16 по 17 ноября в отдельных районах зафиксировано выпадение от 300 до 400 миллиметров осадков.